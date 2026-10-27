Как создавали музей: в 215-летие Царскосельского лицея вспоминаем его историю

27 октября, вторник, 09:40

Комната номер 14, где жил Пушкин, выглядит точно так же, как и при открытии Лицея в 1811 году, в класс тоже будто вот-вот забегут ученики. Хотя между эпохой лицеистов и нашими днями встроился жилой период.

Когда-то здесь был коридор коммунальной квартиры, жители вспоминали, что любили кататься по нему на велосипеде. Сравнить фотографии того времени с нынешней экспозицией позволяют стенды выставки о Марии Руденской. Вспоминаем историю Лицея и тех, благодаря кому создавался музей.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург