Первый канал
Санкт-Петербург
20:50 11 апреля 2025, пятница
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11 апреля, пятница, 10:00

Выставка к 120-летию Даниила Хармса, премьера «Театрального романа», исторические фото Эммануила Евзерихина и фестиваль «Арлекин»

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В галерее искусств "KGallery" открылся выставочный проект, посвящённый Даниилу Хармсу и его современникам "Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания".

В Театре имени Ленсовета готовится премьера спектакля "Театральный роман" со звёздным составом артистов, режиссёр постановки – Роман Габриа.

В РОСФОТО открылась выставка легендарного советского фотографа Эммануила Евзерихина – 140 знаменитых фоторабот.

В понедельник в театре "Зазеркалье" стартует Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин".

Подробности - Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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