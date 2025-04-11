Выставка к 120-летию Даниила Хармса, премьера «Театрального романа», исторические фото Эммануила Евзерихина и фестиваль «Арлекин»

11 апреля, пятница, 10:00

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В галерее искусств "KGallery" открылся выставочный проект, посвящённый Даниилу Хармсу и его современникам "Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания".

В Театре имени Ленсовета готовится премьера спектакля "Театральный роман" со звёздным составом артистов, режиссёр постановки – Роман Габриа.

В РОСФОТО открылась выставка легендарного советского фотографа Эммануила Евзерихина – 140 знаменитых фоторабот.

В понедельник в театре "Зазеркалье" стартует Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин".

Подробности - Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.