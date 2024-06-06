Образ Пушкина сквозь столетия. О новой экспозиции Музея-Лицея в Царском Селе

06 июня, четверг, 10:35

Музейные интерьеры, связанные с исторической личностью, всегда пытаешься оживить – вообразить, как это было сто-двести лет назад. Приёмы, которые стирают временные границы и делают историю живой, использовали в Мемориальном Музее-Лицее, где к юбилею Александра Сергеевича Пушкина открыли новую экспозицию.

Как восстанавливали интерьеры и какие детали использовали авторы воссоздания жилых комнат лицея – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.