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06 июня, четверг, 10:35

Образ Пушкина сквозь столетия. О новой экспозиции Музея-Лицея в Царском Селе

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Музейные интерьеры, связанные с исторической личностью, всегда пытаешься оживить – вообразить, как это было сто-двести лет назад. Приёмы, которые стирают временные границы и делают историю живой, использовали в Мемориальном Музее-Лицее, где к юбилею Александра Сергеевича Пушкина открыли новую экспозицию.

Как восстанавливали интерьеры и какие детали использовали авторы воссоздания жилых комнат лицея – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

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