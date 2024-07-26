Первый канал
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26 июля, пятница, 10:30

Премьера балета «Коппелия», выставка «Шемякин и Высоцкий», «Золотая коллекция» Театра им. Леонида Якобсона, «Песнь труду» в Музее политической истории и фестиваль «Былинный остров»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Мариинском театре, на новой сцене, последняя балетная премьера сезона – комический спектакль "Коппелия" в постановке Александра Сергеева.

В Центре Михаила Шемякина открылась выставка "Шемякин и Высоцкий. Созвучие".

Фестиваль "Золотая коллекция" Театра балета имени Леонида Якобсона проходит на сцене Александринского театра.

В Музее политической истории России на выставке "Песнь труду" собраны скульптуры, плакаты, графические работы, посвящённые эпохе индустриализации.

Крепость "Орешек" готовит фестиваль средневековья "Былинный остров".

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург.

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