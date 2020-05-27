Театр онлайн: как творческие коллективы находят новые пути выхода к публике

26 мая, вторник, 10:31

Александринский театр готовится к премьере. Впервые в его истории будет показан онлайн-перфоманс-квест. Жизнь на карантине вынуждает творческих людей искать новые пути взаимодействия с публикой. Подробнее о них в репортаже на Первом канале.

Судебное разбирательство в особом формате. Постановка "Драма на шоссэ" (орфография автора пьесы) - это не просто онлайн спектакль, а настоящее действо, которое полностью развернётся в виртуальном мире. В режиме реального времени зрители станут свидетелями процесса, проходящего в Петербурге в начале ХХ века. Автор пьесы Борис Акунин, последние несколько лет живущий в Лондоне, специально создал ее для Александринки.

Борис Акунин - Писатель:

"Сейчас может произойти революция в театре. Судя по всему, европейские театры следующий сезон, если и будут играть, то за закрытыми дверями. Если они будут играть за закрытыми дверями, значит, им от онлайна деваться некуда. Мне кажется, что театр может и должен сейчас в условиях всеобщего проникновения интернета существовать в новых формах, где есть дополнительные возможности, которых нет в живом театре."

Исход судебного разбирательства, которое сегодня в семь часов вечера развернется на новой сцене Александринского театра, полностью зависит от конкретных людей и их виртуального голосования. Казнить или помиловать обвиняемого предстоит решить коллегия присяжных, в состав которой войдут актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк и журналист Николай Сванидзе.

Антон Оконешников - Режиссер спектакля:

"Приглашенные известные люди включены в этот диалог, и как пойдет пьеса и как пойдет этот диалог, мы сами не знаем, плюс зритель, который будет голосовать, тоже будет влиять не сказать, чтоб на сюжет, но влиять на происходящее, это важно. Это такой большой для нас эксперимент."

Новые форматы сегодня осваивают и в театре "Мюзик-Холл". Художественный руководитель Фабио Мастранджело запустил личный образовательный онлайн проект "Путеводитель по оркестру". В этот четверг в пять часов вечера выйдет уже третий выпуск. Маэстро в свойственной ему свободной манере в прямом эфире рассказывает зрителям об истории музыкальных инструментов, которые звучат в симфоническом оркестре, а музыканты, находясь дома, в режиме онлайн иллюстрируют этот рассказ.

Фабио Мастранджело - Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

"Когда я был маленький, я боялся всего, что было зеленым, то есть я не мог кушать никакого блюда зеленого цвета, и вместо того, чтобы попробовать, я просто отказывался . У людей иногда классическая музыка вызывает те же реакции . То есть они даже ничего не будут пробовать, потому что боятся, что не будут ничего понимать. А мне кажется, что, таким образом, если создаешь связи с ними, они успокаиваются и они слышат."

Творческий эксперимент решил поставить и режиссер Алексей Франдетти - двукратный лауреат премии "Золотая Маска", за плечами которого уже полтора десятка самых топовых мюзиклов последних лет. Он снимает на удаленке первый Instagram-мюзикл по книге Джин Вебстер "Длинноногий дядюшка". Первые серии, выложенные в сеть, уже посмотрели больше 4 тысяч пользователей, в числе которых известные зарубежные продюсеры и авторы мюзиклов.

Алексей Франдетти - Режиссер:

"Мы первые, кто сделал такой продукт, не просто записывая себя на телефон, а с графикой, с живым оркестром и декорациями, и самое главное с прекрасными артистами: Юлия Дякина и Иван Ожигин, - известные и любимые зрителями, обладатели главной театральной премии "Золотая маска"!

Для Ивана Ожогина дом сегодня – это и сцена, и репетиционная точка, и звуковая студия. На запись одной песни порой уходит весь день.

Иван Ожогин - Певец, актер музыкального театра:

"В том-то и сложность, что мы не видим партнера, мы его себе воображаем, представляем, ищем, переснимаем, потому что иногда на один дубль, который длится 10 секунд, уходит часа полтора съемок. Потому что это повторяется и повторяется. Не было никаких приспособлений, лежали в подвале лампы, вспомнил, как это делается, собрал провод, выключатель, розетку, все подсоединил, все работает. Теперь с этим осветительным прибором мы ходим и снимаем , ищем свет..."

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.