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14 декабря, понедельник, 08:38

Фабио Мастранджело - дирижер, пианист, отменный кулинар, профессиональный оптимист и самый известный итальянец в России

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Герой нашего сюжета родился в Италии, в городе Бари, а в Северной столице нашёл свою вторую родину. Фабио Мастранджело, художественного руководителя театра "Мюзик-Холл" и оркестра "Северная симфония", дирижёра и пианиста привела сюда судьба и, конечно, любовь к русской музыке. О жизни итальянца в России расскажем в репортаже на Первом канале.  

В этом году Фабио Мастранджело отметил свой 55-летний юбилей. Когда ему было 5, папа, пианист-любитель, начал учить его играть. Старательно репетируя этюды Прокофьева и изучая из любопытства кириллический алфавит, он, разумеется, и подумать не мог, насколько  это когда-нибудь ему пригодится. 

Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

"Как только я начал играть, мне задавали произведения Прокофьева, Хачатуряна..."

Впервые в Петербург Фабио, уже состоявшийся на тот момент музыкант, приехал в июне 1999 года. Первым местом работы стала Филармония, одно из знаковых мест для дирижера - Площадь Искусств.

Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

"Я здесь дирижировал, в Михайловском театре, Филармонии, Театре музыкальной комедии. Тогда в России не многие говорили по-английски..."

О родной Италии дирижеру напоминают улицы города. Они же каждый год становятся площадкой для проведения фестиваля "Опера - всем". В этом году один из спектаклей прошел на фоне Смольного собора Растрелли. Здесь исполнили оперу "Капулетти и Монтекки". 

 Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

 "Опера происходит в городе Верона.. кусочек Италии в Петербурге... "

"Я - профессиональный оптимист", - говорит сам про себя Фабио Мастранджело. Весной этого года, когда отменили все концерты, сумел найти плюсы и в такой непростой ситуации.  Смог написать диссертацию.

 Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

 "Большинство самоизоляции происходило в этом кабинете..."

 И, конечно, это было хорошее время для того, чтобы побыть с семьей  и порадовать близких итальянской кухней.

 Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

 "Я с удовольствием это делаю, имею в репертуаре много блюд..."

Художественным руководителем театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело стал 7 лет назад. За это время изменились формат и репертуар, появились музыкальные абонементы, в том числе детские, было множество ярких проектов. И, возможно, в будущем изменится и название, чтобы подчеркнуть особый стиль этого театра.

 Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый  канал. Петербург.

 

 
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