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Санкт-Петербург
16:38 30 мая 2025, пятница
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30 мая, пятница, 10:30

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», выступление венгерского скрипача Кристофа Барати, выставка ружей Османской империи и премьера спектакля «Жил-был суфлёр!»

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Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В честь Дня города на главной площади состоится ежегодный общедоступный гала-концерт звёзд оперы и балета "Классика на Дворцовой".

В Филармонии продолжается фестиваль "Музыкальная коллекция" - скрипач Кристоф Барати исполнит Чайковского и Брамса на скрипке Страдивари вместе с Заслуженным коллективом России.

В павильоне "Арсенал" в Царском Селе открывается выставка "Дым и пламень Востока": искусные ружья Османской империи из коллекции Государственного Эрмитажа.

Театр эстрады имени Аркадия Райкина представляет премьеру спектакля "Жил-был суфлёр!" в постановке Юрия Гальцева.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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