Гала-концерт «Классика на Дворцовой», выступление венгерского скрипача Кристофа Барати, выставка ружей Османской империи и премьера спектакля «Жил-был суфлёр!»

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В честь Дня города на главной площади состоится ежегодный общедоступный гала-концерт звёзд оперы и балета "Классика на Дворцовой".
В Филармонии продолжается фестиваль "Музыкальная коллекция" - скрипач Кристоф Барати исполнит Чайковского и Брамса на скрипке Страдивари вместе с Заслуженным коллективом России.
В павильоне "Арсенал" в Царском Селе открывается выставка "Дым и пламень Востока": искусные ружья Османской империи из коллекции Государственного Эрмитажа.
Театр эстрады имени Аркадия Райкина представляет премьеру спектакля "Жил-был суфлёр!" в постановке Юрия Гальцева.
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург