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16 февраля, пятница, 11:25

Какие культурные события пройдут в Петербурге в ближайшие дни

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В Михайловском замке Русского музея можно погрузиться в эпоху Екатерины Великой. Тридцати четырехлетний период правления императрицы здесь отражают пол тысячи артефактов – живопись, графика, фарфор, исторические документы и даже наряды.

Премьера спектакля «Доктор Живаго» в субботу и воскресенье вечером пройдет  в театре Комиссаржевской.

Персональная выставка современного художника Лю Болина проходит в музее Эрарта и продлится до 20 мая.

Премьера спектакля «Превращение» в субботу и воскресенье  вечером можно посмотреть  в театре «На Литейном».

Концерт «Музыка российской государственности» состоится сегодня вечером в Президентской библиотеке имени Ельцина.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 
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