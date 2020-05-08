"Ленрезерв" покажет онлайн подлинную военную технику. "Бессмертный полк". "Победа. Одна на всех". Парад кораблей и Победный салют.

08 мая, пятница, 10:39

150 единиц подлинных исторических автомобилей, мотоциклов и другой военной техники времен Второй мировой войны; коллекция оружия, боеприпасов, радиоприемников и средств связи. К Дню Победы «Лензерерв» открывает уникальную экспозицию, правда в режиме он-лайн. Подробнее о ней в нашем обзоре культурных событий города.

Обычно в День Победы в этих залах негде упасть даже яблоку. Общедоступные экскурсии на 9 мая в патриотическом объединении "Ленрезерв" уже традиция. И нарушать ее не решились даже сейчас. Поэтому для всех желающих организовали доступ он-лайн. Не выходя из дома, зрители смогут познакомиться с действующими экспозициями и увидеть уникальную библиотеку, открытие которой приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в День Победы на Пискаревском мемориальном кладбище откроется филиал "Ленрезерва". За открытием тоже можно будет следить он-лайн.

К 75-летию Победы Театр-фестиваль "Балтийский дом" подготовил музыкально-поэтический спектакль "Победа. Одна на всех". 9 мая на Малой сцене театра должен был состояться праздничный показ для ветеранов нашего города, их детей и внуков… Теперь премьера пройдет онлайн! Представители разных поколений актеров "Балтийского дома" прочтут стихи поэтов-фронтовиков, исполнят любимые песни военных лет, поделятся семейными историями о своих близких.

Государственный Эрмитаж подготовил к 9 мая серию онлайн-показов, в числе которых будет трансляция общегородских событий, которые видны из окон музея, включая салют и авиационный парад, а также показ фильмов о работе Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны.

Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет тоже в онлайн-формате. Организаторы предложили горожанам несколько альтернативных вариантов. Будет видеотрансляция на медиаэкранах, а еще в онлайн-кинотеатре, соцсетях и на портале "Бессмертного полка". Сейчас создается единая база данных, из которой потом сформируется видеоряд. Каждый может загрузить фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны.

В День Победы в Санкт-Петербурге корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных. 9 мая на кораблях состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы . В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск на борт кораблей осуществляться не будет. На Крейсере Аврора Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы завтра исполнит всенародно любимые мелодии военных лет.

Кроме того, состоится и пролет авиации. Сто боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в День Победы пролетят над 12 городами дислокации войск Западного военного округа. Возглавит торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов. Ну, а вечером, по традиции, в городе на Неве прогремит праздничный салют.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Таятьна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.