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23 декабря, понедельник, 10:00

Галерея Петра Великого в Эрмитаже. О новых залах и уникальных экспонатах

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Токарная мастерская была одним из любимых мест Петра I, на станках, выставленных в музее, работал он сам. Предметы, собранные в этих залах, впечатляют — и тем, что они сделаны руками самого Петра, и своими изяществом и красотой.

Проект Эрмитажа "Галерея Петра Великого" рассказывает не только о многогранной личности самого государя, но и о преобразованиях в искусстве, которые начались после его правления.

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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