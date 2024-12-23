Галерея Петра Великого в Эрмитаже. О новых залах и уникальных экспонатах

23 декабря, понедельник, 10:00

Токарная мастерская была одним из любимых мест Петра I, на станках, выставленных в музее, работал он сам. Предметы, собранные в этих залах, впечатляют — и тем, что они сделаны руками самого Петра, и своими изяществом и красотой.

Проект Эрмитажа "Галерея Петра Великого" рассказывает не только о многогранной личности самого государя, но и о преобразованиях в искусстве, которые начались после его правления.

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург