Прикоснуться к шедеврам. Инклюзивный фестиваль в Эрмитаже

22 апреля, понедельник, 10:35

С каждым годом Эрмитаж становится всё более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках фестиваля "Искусство в ощущениях. Античность 2.0" здесь проходят различные мастер-классы, экскурсии и лекции.

Доступную среду Эрмитаж развивает уже более 30 лет. Два года назад здесь появились первые тактильные макеты, которые позволили незрячим посетителям увидеть руками например, скульптуру "Геракла, борющегося со львами". А в рамках фестиваля "Искусство в ощущениях" проходят лекции с переводом на русский жестовый язык, встречи с незрячими художниками и арт-медитации, на которых творческие люди делятся своим восприятием искусства.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.