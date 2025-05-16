Балет Юрия Смекалова «1234», выставки о подвиге музеев во время войны, фестиваль «Музыкальная коллекция» и комедия абсурда «Стулья»

16 мая, пятница, 10:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Творческое объединение под руководством Юрия Смекалова представит обновлённый балет "1234" четырёх хореографов из четырёх стран.

В Эрмитаже открылась выставка, посвящённая искусствоведу Фёдору Нотгафту и спасённой во время блокады его коллекции.

В Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры), в подвальных помещениях, открылась постоянная экспозиция, рассказывающая о подвиге учёных во время Великой Отечественной войны.

В Филармонии в начале мая стартовал Международный фестиваль "Музыкальная коллекция": на ближайшем концерте прозвучит музыка Рахманинова и Прокофьева в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса.

В Молодёжном театре на Фонтанке премьера – абсурдистская комедия Эжена Ионеско "Стулья".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.