Балет Юрия Смекалова «1234», выставки о подвиге музеев во время войны, фестиваль «Музыкальная коллекция» и комедия абсурда «Стулья»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
Творческое объединение под руководством Юрия Смекалова представит обновлённый балет "1234" четырёх хореографов из четырёх стран.
В Эрмитаже открылась выставка, посвящённая искусствоведу Фёдору Нотгафту и спасённой во время блокады его коллекции.
В Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры), в подвальных помещениях, открылась постоянная экспозиция, рассказывающая о подвиге учёных во время Великой Отечественной войны.
В Филармонии в начале мая стартовал Международный фестиваль "Музыкальная коллекция": на ближайшем концерте прозвучит музыка Рахманинова и Прокофьева в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса.
В Молодёжном театре на Фонтанке премьера – абсурдистская комедия Эжена Ионеско "Стулья".
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.