Первый канал
Санкт-Петербург
12:24 16 мая 2025, пятница
1tvspb.ru
16 мая, пятница, 10:00

Балет Юрия Смекалова «1234», выставки о подвиге музеев во время войны, фестиваль «Музыкальная коллекция» и комедия абсурда «Стулья»

Версия для печати

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Творческое объединение под руководством Юрия Смекалова представит обновлённый балет "1234" четырёх хореографов из четырёх стран.

В Эрмитаже открылась выставка, посвящённая искусствоведу Фёдору Нотгафту и спасённой во время блокады его коллекции.

В Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры), в подвальных помещениях, открылась постоянная экспозиция, рассказывающая о подвиге учёных во время Великой Отечественной войны.

В Филармонии в начале мая стартовал Международный фестиваль "Музыкальная коллекция": на ближайшем концерте прозвучит музыка Рахманинова и Прокофьева в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса.

В Молодёжном театре на Фонтанке премьера – абсурдистская комедия Эжена Ионеско "Стулья".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru