Успех "русского" сервиза за рубежом. Императорский фарфор на выставке в Сербии

04 декабря, понедельник, 12:49

Таких очередей сотрудники Национального музея Сербии в Белграде не припомнят. Причиной ажиотажа стала выставка императорского фарфора, которая прошла в рамках Дней Эрмитажа в Сербии.

Центральным экспонатом на выставке стал не один предмет, а целая конструкция стола, сервированного Гурьевским сервизом. Граф Гурьев руководил всеми работами на Императорском фарфоровом заводе и курировал изготовление сервиза для Александра I из 4 с половиной тысяч предметов. Другое название сервиза - "русский". Об уникальных экспонатах подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.