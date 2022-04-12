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11 апреля, понедельник, 13:21

У каждого ребенка должен быть свой дом. Как поддержать приемных родителей и помочь детям обрести семью?

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Каждый ребенок должен жить в семье: воплотить эту идею в жизнь - задача благотворительного фонда "Родительский мост". Вот уже 30 лет он поддерживает приёмных родителей и помогает детям, лишенным родительского попечения, обрести и сохранить семью и дом. О людях и судьбах.

Давиду было 7 лет, когда он обрёл новую семью. Хорошо помнит, как из детского дома на первую прогулку его забрала приемная мама, Любовь Сергеевна.

У мамы уже был старший сын, подросток. И, будучи школьным учителем, вроде бы она знала, как воспитывать мальчиков. Но всё же не до конца представляла, с какими сложностями придётся столкнуться.

Сейчас Давид, любивший выкидывать разные фокусы и отличавшийся непредсказуемым поведением, - 15 летний юноша, учится в школе и занимается в Упсала цирке, найдя там выход своей энергии. Регулярно бывает и в фонде - на занятиях для подростков.

Психологическая поддержка приемных семей, помощь мамам в трудной жизненной ситуации, профилактика отказов в роддомах. Сейчас у фонда много разных программ и он помогает сотням семей в год. А 30 лет назад всё началось с инициативы неравнодушных родителей. Одна из них - Марина Юрьевна Левина, бессменная руководительница фонда.

Высокий процент "вторичных отказов", то есть возвратов детей в детские учреждения, и желание как-то изменить ситуацию положили начало созданию Школы приемных родителей - первой в городе.

Курс длится в среднем полгода. Ему предшествует серия встреч с психологом.

Дмитрий вместе с женой прошли этот курс 7 лет назад. И взяли в свою семью двух девочек-сестер. Говорят, что польза от такой подготовки неоценима.

У всех подопечных свои истории, не похожие друг на друга. Ольга Николаевна - мама и бабушка в одном лице. Дочь умерла, оставив двух маленьких внуков, папу лишили родительских прав. Ивану тогда было 10 месяцев, Веронике полтора года.

Ольга Николаевна говорит, что без помощи добрых людей одна с двумя детьми не справилась бы. Недавно помощь фонда понадобилась снова – у соседей случился пожар, пострадала и их квартира.

Сейчас Родительский мост занимает несколько небольших помещений, и мечтает о большом доме, где можно было бы удобно разместиться и развивать свои проекты.

За 30 лет работы организация накопила огромный опыт, у пусть пока не каждый ребенок живет в семье, но благодаря их работе счастливых историй с каждым годом  становится больше.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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