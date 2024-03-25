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25 марта, понедельник, 10:00

Когда ты не один. О мерах поддержки семей с тяжёлой инвалидностью

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В Петербурге проживает более 23 тысяч детей с инвалидностью. По сути, семьи в которых они воспитываются, совершают ежедневный подвиг. Родители, в основном матери, зачастую оказываются заперты в четырех стенах. И многие из них не знают о том, что в нашем городе работают центры дневного пребывания и гостевой дом, где можно оставить своих подопечных под присмотром опытных и заботливых специалистов.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми с тяжёлой инвалидностью.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург 

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