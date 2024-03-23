Дважды брошенные. Что делать, если не получается наладить контакт в приёмной семье?

22 марта, пятница, 10:55

Поиск компромиссов, любовь и бесконечное терпение - основные составляющие семейной жизни. Но как этому научиться? Есть места, где родителям и приёмным детям помогают преодолеть кризис и сохранить отношения. На сухом официальном языке это называется "профилактика вторичных отказов", а что за этой терминологии стоит на самом деле?

Вторичное сиротство – это когда от приемного ребенка отказывается новая семья. Сложно представить, что в это время переживают дети. Но и для взрослых это очень непростое решение. И, конечно, никто не хочет оказаться в такой ситуации – но они все равно возникают. Как с ними справляться?

Виктория Фёдорова, Линда Черкасова, Данила Суляев, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург