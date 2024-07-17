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17 июля, среда, 10:23

"Ты не одна". Летний терапевтический отдых для женщин, переживших домашнее насилие

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Почему женщины так часто оказываются в положении жертвы и как можно противостоять агрессии? Здесь расположился летний терапевтический лагерь «Ты не одна» для мам и малышей, пострадавших от домашнего насилия. Чтобы они могли выдохнуть, расслабиться и залечить раны. Некоторые буквально. 936 часов свободы. Для кого-то они станту началом новой жизни. 

Безопасность и покой — место, где пострадавшие от домашнего насилия могут пережить трудный период. Кто и как помогает женщинам и детям, которым больше некуда пойти? "Ты не одна" -  летний терапевтический лагерь, где можно набраться сил и написать новый жизненный сценарий.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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