29 мая, среда, 14:54

Русский музей в нерабочее время – это название выставки, но выставки совершенно необыкновенной! Впервые 40 сотрудников Русского Музея выставили 120 своих собственных работ в восточном павильоне Михайловского замка.

История этой работы экзотична. Старый диван выносили из музея в утиль, но его пожалел и превратил пожившее дерево в резной складень Михаил Крашенинников, сотрудник отдела комплексного обслуживания и ремонта зданий. Его же руками вырезаны эти деревянные воины. Благодаря выставке, сотрудники музея, повидавшие лучшие образцы русского искусства, с изумлением открыли для себя творчество коллег.

Отдел климатологии оказался особенно богат на таланты. В детстве Глеб Пудовкин бродил по залам и фондам Русского музея с бабушкой, которая 40 лет работала здесь хранителем. Теперь лаборант отдела климатологии, обходит залы с термогидрометром и люксометром. Проверка температуры, влажности, освещения - ежедневные обязанности Глеба. Он следит за климатом, благоприятным для шедевров и сам лепит и рисует – с детства. Каналья – прозвище одного из натурщиков, чей портрет украшает выставку.

Мария Марченко в 90-е после школы пришла работать в Русский музей. Отучившись на режиссера, поработав музыкантом в оркестре, снова вернулась в родные стены. А здесь и сама начала рисовать 4 года назад. Теперь и в электричках, и дома в любой свободный момент – за карандаши, иногда с натуры...

Рисунки детей Александра Бенуа и шедевры творцов от 2 до 17 лет из 50 стран мира - в коллекции детских работ, собираемой Русским музеем с 1959 года. Мария Литвинова заведует сектором детского творчества, курирует выставки, а в нерабочее время занимается рукоделием.Признается: "Вдохновили полотенца, вышитые и обвязанные бабушками. Отправилась в этно-клуб "Параскева" учиться вышивать, а потом и ткать пояса."

Искусствовед Антон Успенский – один из самых опытных участников выставки. За плечами около 70 выставок, работы находятся в 6 российских музеях. Выпускник Рязанского художественного училища и Петербургской Академии художеств работает в отделе новейшего искусства – способен разъяснить посетителям Музея Людвига даже самые "недоступные" шедевры современной живописи Сая Твомбли или Энди Уорхолла. А сам при этом пишет академические виды Петербурга.

В следующем году, к 125-летию Русского музея, обсуждается возможность выставки работ сотрудников в главных залах. А пока восточный павильон Михайловского замка открыт для всех, кто желает поближе познакомиться с теми, кто оберегает для нас шедевры русского искусства.

Анастасия Тамило. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.