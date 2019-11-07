Реставраторы Русского музея умеют не только сохранять, но и создавать искусство. Картинки с выставки "Реставратор - Художник"

05 ноября, вторник, 14:37

Автор этих живописных натюрмортов по основной специальности реставратор икон. На выставке в Русском музее представлены не спасённые шедевры, а собственные работы мастера, и ещё 19-ти его коллег. О реставраторах, способных не только сохранять, но и создавать искусство, расскажем в репортаже на Первом канале.

Игнат Ратников работает в отделе реставрации древнерусской живописи. Сейчас он снимает запись с иконы Чудо Георгия змия 16 века - то есть удаляет написанную поверх картину, чтобы открыть первоначальное изображение. Это очень кропотливая работа, требующая усидчивости, точности и длящаяся долгие месяцы.

Игнат Ратников, Художник-реставратор отдела реставрации древнерусской живописи:

"Вот у нас есть микро-скальпели, и вот под микроскопом потемневшая олифа..."

Постоянное общение с искусством вдохновляет, и после работы хочется творить самому. В свободное время Игнат пишет пейзажи и натюрморты.

Игнат Ратников, Художник-реставратор отдела реставрации древнерусской живописи:

"Здесь изображена Старая Ладога.... выезжаю на этюды частенько..."

Собственным творчеством в свободное время занимаются многие реставраторы. Зачастую выбирают что-то не похожее на основную деятельность. Так, Мария Бессмертная пять дней в неделю спасает изделия из керамики и стекла: собирает из мелких кусочков разбитые царские сервизы и возвращает скульптурам утраченные фрагменты. Сейчас в мастерской — предметы столового убранства.

Мария Бессмертная, Заведующая отделом реставрации художественных изделий из керамики и стекла:

"Я буду собирать из этих пазлов..."

Для души и для разнообразия Мария занимается печатной графикой. Ей интересны разные виды офортов: гравюра на картоне, техника меццо-тинто, открытое травление. В этой мастерской вместо хрупких стеклянных ваз — металлические пластины и прокатный станок.

Мария Бессмертная, Заведующая отделом реставрации художественных изделий из керамики и стекла:

"Последнее время много делаю работ в технике открытого травления..."

На выставке в восточном флигеле Михайловского порядка 50 работ 20 авторов в самых разных техниках и стилях. Для Русского музея это эксперимент.

Ольга Бабина, Главный хранитель Государственного Русского музея:

"Коллеги вспоминали, что 30 лет назад такую выставку они делали, но только в реставрационной мастерской. А публично показать работы рискнули немногие, поэтому только 20 участников, но дело будущего."

Есть ли место для творчества в самой работе реставраторов? У Марии Третьяковой однозначно положительный ответ. Уже почти 30 лет она возвращает к жизни шедевры масляной живописи. Главный принцип - не навреди, но несмотря на то, что все должно делаться по стандартам, применить их тоже можно по-разному.

Мария Третьякова, Художник-реставратор отдела реставрации станковой масляной живописи:

"Творчество скорее в поиске какой-то методики..."

За время службы в Русском музее через ее руки прошли сотни картин. Под постоянным присмотром Марии Эдуардовны зал с картинами Василия Поленова, которые она бережно осматривает два раза в год.

Мария Третьякова, Художник-реставратор отдела реставрации станковой масляной живописи:

"Христос и грешница" - большое полотно, уже наизусть я выучила его размер 611 на 334. Сейчас она в Москве, в Третьяковской галерее на Крымском валу."

Сейчас она готовит картины к юбилейной выставке Русского музея в следующем году — из даров музею. А свою собственную живопись оценивает скромно, говорит, что это просто ее отдушина. Обычно пишет летом, в отпуске.

Мария Третьякова, Художник-реставратор отдела реставрации станковой масляной живописи:

"Начала я этот натюрморт, потому что меня поразил цвет этих груш, он был не просто зеленый, а с какой-то голубоватой дымкой."

Главный источник вдохновения — полотна мастеров, над которыми она работает в данный момент.

Мария Третьякова, Художник-реставратор отдела реставрации станковой масляной живописи:

"Я в буквальном смысле прикасаюсь к прекрасному, например, черное вокруг фруктов — это, конечно, я насмотрелась Мошкова."

Профессия героев нашего сюжета называется художник-реставратор, но выставка в Русском музее меняет фокус восприятия, и напоминает всем, что реставратор в первую очередь все же художник.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.