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22 июля, пятница, 10:12

Премьера в Мариинском театре, выставка в Манеже, итоговое выступление иностранных студентов Академии танца Бориса Эйфмана и экспозиция работ Виктора Тихомирова

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Дайджест событий культурной жизни Петербурга в эти дни

В ЦВЗ "Манеж" открылась выставка "Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков", которая демонстрирует хронологию развития искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга за последние 100 лет. Приурочена она к 30-летию музея.

В Мариинском театре премьера. "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти возвращается на сцену после многолетнего перерыва. Режиссёр Илья Устьянцев восстановил спектакль, созданный в 1980-м году Юрием Александровым.

Работы знаменитого петербургского художника Виктора Тихомирова можно увидеть в арт-пространстве mArs. Экспозиция называется "Выставка соседа".

В Академии танца Бориса Эйфмана готовятся к итоговым выступлениям "Школы Иннопрактики и Русских сезонов". Иностранные танцовщики и хореографы на протяжении трёх недель проходили обучение и в ближайшие выходные представят творческий отчёт на сцене Александринского театра. В программе также гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.

 

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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