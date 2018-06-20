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19 июня, вторник, 15:03

Петербург глазами иностранца. Японская художница Кейто Ямагути

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Хаос — именно так для японцев выглядят некоторые явления российской действительности, русским же японский стиль жизни кажется чересчур педантичным. Истина находится где-то посередине и о ней как никому известно единственной японской студентке Петербургской Академии художеств Кейто Ямагути.

В Русском музее на выставке любимого художника Петрова—Водкина Кейто дольше всего задерживается около набросков. Япония — страна графики, поэтому, поступив в Академию Репина, уже  через год Кейто перешла с живописного отделения на графическое. Созерцать и вживаться в линию, предмет, явление — тоже черта японского характера.                              

Кейто Ямагути, студентка СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина:

"Я пою в хоре уже 10 лет. Я недавно осознала, что когда я пою, для меня это как медитация — я нахожусь там..."

В петербургской Академии живописи имени Репина Кейто учится бесплатно. Петербург предложил японской стороне принять одаренных молодых художников из районов, пострадавших от аварии на Фукусиме. Но решилась отправиться в Петербург из родного Сендай только Кейто. Понять осторожных студентов нетрудно, узнав стереотипы японцев о России...

 

Анастасия Тамило. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

                   

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