В Петербурге объявили лауреатов Национальной оперной премии "Онегин"

17 ноября, вторник, 08:55

Музыканты, принявшие вызов времени, новые формы и жанры, яркие имена и открытия. Национальная оперная премия "Онегин" традиционно собирает лучших оперных исполнителей. Несмотря на сложности этого года, на конкурс пришли 94 заявки из разных регионов России. О звёздах сцены и интересных постановках расскажем в репортаже на Первом канале.



"Пир во время чумы" - эта опера по одноименной пьесе Пушкина в 2020-м приобрела особую актуальность. Новые постановки классического сюжета уже сделали разные театры мира. Проект петербургского режиссера Дмитрия Отяковского возник в первую волну карантина и объединил артистов, находящихся у себя дома, в разных городах.

Дмитрий Отяковский, Режиссёр:

"У нас была замечательная меццо-сопрано из Франции, и бас и баритон из России..."

Профессиональное жюри признало оперу "Лучшим онлайн проектом". Специальная номинация появилась в списке в этом году – как примета времени. Искать новые форматы были вынуждены артисты всего мира - учиться подстраиваться под обстоятельства и радоваться возможности просто выйти на сцену.

Василий Ладюк, Ведущий солист театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра России:

"Буквально вчера был первый выход на сцену после перерыва почти полгода…"

Артисты по-прежнему живут как на вулкане и порой спектакли отменяются накануне. Тем не менее, если в прошедшем сезоне премьер было меньше, чем обычно, то теперь многие стараются наверстать упущенное. Так, екатеринбургский "Урал Опера Балет" выпускает по спектаклю в месяц.

Михаил Коробейников, Солист "Урал Опера Балет":

"У нас в октябре уже вышел Севильский цирюльник… и скоро новая опера..."

Премия "Онегин" собирает артистов из разных регионов России – от Чувашии и Коми до Астрахани и Волгограда. В этом году она проводится в пятый раз. Здесь встречаются и новые имена, и прославленные звезды мирового масштаба. В этом году непросто пришлось всем.

Сати Спивакова, Актриса, телеведущая:

"Все оказались в равном положении.. "

И все же те, кто вышел на сцену Михайловского театра за статуэткой "Онегин", нашли в себе и творческие силы, и оптимизм. Фабио Мастранджело не терял надежду, что сможет провести традиционный летний фестиваль "Опера - всем!" – и не в он-лайне, а с участием публики. В итоге все удалось, а проект стал лауреатом номинации "Событие".

Фабио Мастранджело, Художественный руководитель театра "Мюзик-Холл":

"Мы имели успех.. четыре новые постановки..."

У одного из ярких участников премии, номинанта на звание "Мастера сцены", артиста театра "Зазеркалье" Дмитрия Каляки необычный творческий путь. Он врач-нейрохирург, который недавно сменил профессию.

Дмитрий Каляка, Солист Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье":

"Первый сценический опыт пришел ко мне уже за 35 лет… "

Жюри отметило новую работу Дмитрия – партию Отелло, это новый этап его сценической карьеры, по сложности материала для себя он сравнивает ее с покорением Эвереста. Репетиции начались сразу после карантина, премьера была в октябре.

Искреннее убеждение всех участников премии – главное в любых обстоятельствах продолжать заниматься любимым делом. И что настоящее искусство будет жить, несмотря на сложности и ограничения.

Игорь Тарасов, Генеральный директор Национальной оперной премии "Онегин":

"Когда этого много, не ценишь… "

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.