Обзор культурных событий Петербурга

В Петербурге стартовало одно из ключевых театральных событий лета. Фестиваль «Кукарт». В город приехали кукольные театры со всего мира. В этом году приглашены коллективы из Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. Кроме того, большую программу представят и петербургские кукольники

История фестиваля насчитывает более 20 лет. В этом году, благодаря специальным программам, акцент сделан на культурном сотрудничестве России с Израилем и Болгарией. В этом году на фестивале представят более 50 спектаклей из 14 стран.

Давид Бурман, президент фестиваля: "Приезжают наши собраться из Словакии, из Польши, из Минска. С другой стороны, это Бразилия, Великобритания, Петрушки на Невском, наши, конечно, потрясающие провинциальные спектакли. Это все создает атмосферу. Надо жить. Просто надо жить. Не ищите проблем".



В рамках фестиваля в субботу пройдет шестичасовой марафон уличных спектаклей «Петрушки на Невском». На перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы выступят известные мировые кукольники. За афишей спектаклей фестиваля рекомендуем следить на официальном сайте.

Сегодня в Петропавловской крепости отметят 60-летие возобновления традиции полуденного выстрела. В Петербурге ее основали в феврале 1865 года, а в 1934 прекратили как анахронизм. Затем она была возобновлена в дни празднования 250-летия со дня основания города 23 июня 1957 года и пой сей день петербуржцы сверяют часы при звуках залпа из пушки.

Марина Вершевская, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга: "Орудии менялись. Сначала было предложение. Давайте возьмем старую 6 дюймовую пушку из Артиллерийского музея. Но потом посмотрели, что ее нужно ремонтировать, реставрировать. И боевые припасы - с ними были большие проблемы. И потом взяли пушку образца 1937 года. Такие орудия защищали в ВОВ наш город. Но потом шли годы, с боеприпасами были проблемы уже и на эти орудия и потому пушки поменяли на более современные".

В честь этого события Сводный военный оркестр Петербургского гарнизона даст концерт на Соборной площади, который начнется сразу после ежедневного залпа, т.е. в полдень.

"Сезон летающих рыб" - так называется выставка, открывшаяся в музее Истории религии. Необычное название ее организаторы выбрали не случайно. Каждую весну рыбаки коренной тайваньской народности ями ждут появления летающих рыб. Тысячелетиями этот народ встречает время обновления вместе с удивительными рыбками. И отражает это явление в тайваньской графики. Выставка рассказывает об истории китайской народной картины «няньхуа» и её эволюции в современном культурном пространстве.

Вэньюй Ян, участник выставки: "В последнее время стало ощущаться влияние западных культур в традиционном «Няньхуа». Кроме того она впитала много местных различных локальных культур и не только китайских, но и тайваньских. И по сути это отражение китайского взгляда на мир".

Выставка «Сезон летающих рыб» проходит в музее истории религии и продлится до 19 июля.

Музыка русских романтиков прозвучит в Большом зале филармонии. Последний концерт абонемента, посвящённого романтизму, целиком отдан русским композиторам. Это, разумеется, Чайковский. Будет сыграна его Третья оркестровая сюита. Следом бурная «Поэма экстаза» Александра Скрябина. А под занавес фантазия Александра Варенберга – «Ромео и Джульетта», созданная по мотивам рахманиновской Первой симфонии, и устроенная как фортепианный концерт.

Николай Алексеев, дирижер Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Филармонии: "Я Думаю, что и публики будет интересно. Тем более, если Вторая симфония Рахманинова наши посетители знают эту музыку, то Первую симфонию довольно редко исполняют.

Концерт состоится в воскресенье в Большом зале Филармонии.

В Петербурге премьера ночного джазового спектакля «Это Питер, детка!» при участии Билли Новика. Главный герой театрального эксперимента — писатель Феликс, который попал в любовный треугольник. Ему кажется, что сделать выбор просто, но в какой-то момент всё идёт не так. Кто в этом виноват — сам герой, люди вокруг или атмосфера города на Неве под аккомпанемент уличного джаз-бенда?

Кирилл Ульянов, исполнитель главной роли: "Что мне больше всего нравится в этом герое? Это представитель петербургской интеллигенции, который глубоко внутри себя отвергает любое насилие. И поэтому за счет того, что эта закладка сделана глубоко и так основательно, он может позволять себе мыслить на самые черные темы.

Премьера ночного джазового спектакля «Это Питер, детка» сегодня вечером на сцене театра комедии имени Акимова. Внимание! Начало спектакля в 22:30.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.