Юбилей Олега Кувайцева. О джазовом музыканте и «Ленинградском диксиленде»

05 марта, среда, 10:30

«Ленинградский диксиленд» под управлением Олега Кувайцева был первым советским джазовым оркестром, который съездил с гастролями на родину джаза. Посетители концертов в Америке тогда говорили, что русские открыли им глаза на их же родную музыку. Так началась всемирная слава коллектива.

Наших музыкантов так тепло принимали, что, окрыленные успехом, они вернулись домой и сумели убедить всех, что городу нужна Филармония джазовой музыки. Именно на этой сцене отметил свой юбилей Олег Кувайцев вместе со своими сыновьями, конечно же, тоже музыкантами.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург