Открытие музея-квартиры Льва Гумилёва, премьера балета «Ромео и Джульетта», хоровой фестиваль «Поющий мир», детектив «Расследование в сказочном лесу» и продолжение гастролей Королевского цирка

Дайджест самых интересных событий культурной жизни Петербурга.
Музей-квартира Льва Гумилёва открылась после реэкспозиции новой выставкой "Я согласен быть…".
Приморская сцена Мариинского театра начала гастроли в Петербурге и привезла свою последнюю премьеру "Ромео и Джульетты" в постановке Эльдара Алиева.
Фестиваль хорового искусства "Поющий мир" открылся в Петрикирхе – он будет проходить на разных площадках, вход почти на все концерты свободный.
Музей-театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля "Расследование в сказочном лесу".
Гастроли продолжаются: Королевский цирк Гии Эрадзе весь август показывает в Цирке на Фонтанке свою яркую и увлекательную программу.
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.