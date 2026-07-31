Первый канал
Санкт-Петербург
16:36 31 июля 2026, пятница
1tvspb.ru
31 июля, пятница, 10:30

Открытие музея-квартиры Льва Гумилёва, премьера балета «Ромео и Джульетта», хоровой фестиваль «Поющий мир», детектив «Расследование в сказочном лесу» и продолжение гастролей Королевского цирка

Версия для печати

Дайджест самых интересных событий культурной жизни Петербурга.

Музей-квартира Льва Гумилёва открылась после реэкспозиции новой выставкой "Я согласен быть…".

Приморская сцена Мариинского театра начала гастроли в Петербурге и привезла свою последнюю премьеру "Ромео и Джульетты" в постановке Эльдара Алиева.

Фестиваль хорового искусства "Поющий мир" открылся в Петрикирхе – он будет проходить на разных площадках, вход почти на все концерты свободный.

Музей-театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля "Расследование в сказочном лесу".

Гастроли продолжаются: Королевский цирк Гии Эрадзе весь август показывает в Цирке на Фонтанке свою яркую и увлекательную программу.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Сложнейшие трюки и незабываемые образы: яркие номера ...
29 апреля, 10:30

Сложнейшие трюки и незабываемые образы: яркие номера ...

Гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе, театральные ...
30 января, 9:20

Гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе, театральные ...

Фестиваль циркового искусства «Без границ», выставка ...
12.09.2025, 9:30

Фестиваль циркового искусства «Без границ», выставка ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru