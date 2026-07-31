Открытие музея-квартиры Льва Гумилёва, премьера балета «Ромео и Джульетта», хоровой фестиваль «Поющий мир», детектив «Расследование в сказочном лесу» и продолжение гастролей Королевского цирка

31 июля, пятница, 10:30

Дайджест самых интересных событий культурной жизни Петербурга.

Музей-квартира Льва Гумилёва открылась после реэкспозиции новой выставкой "Я согласен быть…".

Приморская сцена Мариинского театра начала гастроли в Петербурге и привезла свою последнюю премьеру "Ромео и Джульетты" в постановке Эльдара Алиева.

Фестиваль хорового искусства "Поющий мир" открылся в Петрикирхе – он будет проходить на разных площадках, вход почти на все концерты свободный.

Музей-театр "Сказкин дом" к своему дню рождения подготовил премьеру спектакля "Расследование в сказочном лесу".

Гастроли продолжаются: Королевский цирк Гии Эрадзе весь август показывает в Цирке на Фонтанке свою яркую и увлекательную программу.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.