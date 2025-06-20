«Скульптурный театр» Леонида Баранова, фестиваль «КукАрт», портреты ленинградских художников и летний сезон в Цирке на Фонтанке

20 июня, пятница, 08:50

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Эрарте открылась выставка работ легендарного скульптора Леонида Баранова "Гений".

Международный фестиваль кукольных и синтетических театров "КукАрт" стратует в воскресенье.

В галерее "Общество поощрения художеств" готовится выставка "Портретная летопись Ленинграда", посвящённая феномену ленинградского портрета.

Шоу "Бурлеск" Гии Эрадзе с новыми номерами продолжается в летний сезон в Цирке на Фонтанке .

Подробности – Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург