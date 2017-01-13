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13 января, пятница, 14:06

Обзор культурных событий

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600 квадратных метров музейного пространства и более тысячи экспонатов. В особняке Румянцева открылась выставка «Путешествие в Крым», которую можно назвать своеобразным учебником истории, ведь здесь показаны 230 лет жизни этого полуострова.

 Портреты Екатерины II и полководцев, принимавших активное участие в русско-турецких войнах, акварели и гравюры, боевое оружие, предметы быта и царские подарки. История Крыма с конца 18 века и до сегодняшних дней. Поэтапный путь превращения крымских земель в российские, и раскрывается на выставке. 

 
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