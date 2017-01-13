Обзор культурных событий

13 января, пятница, 14:06

600 квадратных метров музейного пространства и более тысячи экспонатов. В особняке Румянцева открылась выставка «Путешествие в Крым», которую можно назвать своеобразным учебником истории, ведь здесь показаны 230 лет жизни этого полуострова.

Портреты Екатерины II и полководцев, принимавших активное участие в русско-турецких войнах, акварели и гравюры, боевое оружие, предметы быта и царские подарки. История Крыма с конца 18 века и до сегодняшних дней. Поэтапный путь превращения крымских земель в российские, и раскрывается на выставке.