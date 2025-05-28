О войне и блокаде: новая выставка «Герои Ленфильма»

27 мая, вторник, 10:00

Старейшая киностудия страны – «Ленфильм» – продолжала работать и в годы Великой Отечественной войны: снимались фильмы, создавалась кинолетопись событий, в кинотеатрах шли художественные и документальные фильмы. Коллекционеры сохранили билеты в кино военных лет, фотоальбомы своих близких.

Уникальные экспонаты можно увидеть на новой выставке, посвящённой ленфильмовцам-фронтовикам, их кинолентам и роли искусства в военные годы. Подробнее о новой экспозиции "Герои Ленфильма", премьере кроткометражного фильма "Трезорка" и о программе летнего фестиваля "Ленфильм-клуб" рассказываем в нашем репортаже.