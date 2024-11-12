История кинотеатров. Прогулка по Петроградской стороне

12 ноября, вторник, 08:30

Первый российский киносеанс состоялся в мае 1896 года в бывшем театре «Аквариум». Сейчас здесь четвертый павильон «Ленфильма», а история Петроградской стороны теперь навсегда связана с кинотеатрами.

В 1915 году на Большом проспекте Петроградской стороны было как минимум 16 кинотеатров — не считая тех, которые работали без официальной регистрации. С тех времен свой профиль сохранил один-единственный, бывший кинотеатр "Молния". Как всё начиналось – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург