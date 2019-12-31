Ледовое шоу Ильи Авербуха "Морозко". Новогодний театральный марафон в кукольном театре сказки. "Загадочные вариации" Эрика-Эмманюэля Шмитта. "13 месяцев. Волшебные фонтаны" в Цирке Чинизелли.

31 декабря, вторник, 10:55

Что приготовил для Петербурга главный ледовый волшебник Илья Авербух и куда на Новогодних каникулах можно отправиться с ребенком. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Это уже стало традицией, что к каждому Новому году известный продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух привозит на берега Невы один из своих спектаклей. В этот раз на льду Дворца спорт Юбилейный сказка "Морозко". В главных ролях олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Дмитрий Соловьев – Олимпийский чемпион, исполнитель главной роли:

"Здесь мы можем делать поддержки на вытянутых руках, здесь гораздо больше пространства для творчества и больше возможностей, чтобы пробовать новые вещи."

Екатерина Боброва – Олимпийская чемпионка, исполнительница главной роли:

"И огонь будет полыхать, и печка русская кататься, и полеты будут под куполом катка. Не буду раскрывать все секреты, просто нужно приходить и смотреть."

Ледовое шоу "Морозко" в спорткомплексе "Юбилейный" ждет зрителей до 7 января.

31 декабря отмечает свой 75-летний юбилей один из самых любимых детских театров Санкт-Петербурга – театр сказки на Московской проспекте. Но, как и бывает в театре, на юбилей здесь не только принимают поздравления, но и ждут зрителей. Впрочем новогодний театральный марафон, который продлится все зимние каникулы, Дедом Морозом не ограничится.

Молодежный театр на Фонтанке в новогодние праздники ждет зрителей на премьеру. "Загадочные вариации" Эрика-Эмманюэля Шмитта – режиссерский дебют Дарьи Камошиной. Художественным руководителем постановки выступил Семен Спивак.

Дарья Камошина – Режиссер-постановщик:

"Это первый мой спектакль на большой сцене с опытными артистами, с опытным и горячо мною любимым художественным руководителем... "

В главных ролях: Андрей Некрасов и Сергей Барковский. Премьерные спектакли на малой сцене Молодежного театра пройдут 31 декабря и 2 января.

Одно из самых ярких и красочных представлений дарит своим зрителям в дни новогодних каникул Цирк на Фонтанке. Всем известная история "Двенадцать месяцев" превращается на манеже в сказку 21-го века – "13 месяцев. Волшебные фонтаны." Уникальные акробатические номера, воздушная гимнастика, шоу ледяных фонтанов, а также дрессура. На манеже появятся северные собаки, попугаи и какаду, и конечно, настоящие львы. Кстати, ради сюжетной линии пришлось вносить изменения в работу дрессировщика даже с этими смертельно опасными хищниками.

Владислав Гончаров – Заслуженный артист Украины:

"От каких-то вещей пришлось отказываться, потому что рушилась работа. То есть львы были до такой степени шокированы и удивлены, почему так, не как всегда, не как всю жизнь, а по новому? Львы - это противостояние добра и зла, я – добро, львы – зло."

Новогодние представления в цирке на Фонтанке будут идти каждый день до 19 января.

Сегодня центр Петербурга станет пешеходным с 9 часов вечера. Народные гуляния в Новогоднюю ночь начнутся в 23 часа и будут проходить на трех площадках: Дворцовой площади, у Гостиного двора и на Манежной площади и продолжатся до 4 часов утра. Всех гостей и жителей города ждет танцевальный марафон и невероятная шоу программа. Кульминацией праздника станет супер-дискотека 90-х. В 3 часа ночи акваторию Невы украсят огни новогоднего фейерверка.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.