Люди и куклы о будущем кукольного театра

28 марта, четверг, 10:52

Вопрос на самом деле серьёзный. Исчезновение всего театра пророчат уже больше сотни лет, в том числе и кукольного. Судя по тому, что кукле приходится подрабатывать ведущей, можно сделать вывод, что в театре у неё работы стало меньше.

Да и сама формулировка темы обсуждения – "Будущее кукольных театров" – будто ставит под сомнение существование этого будущего. Мнения человеческих и кукольных актёров выслушала наша съёмочная группа.

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.