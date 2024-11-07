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07 ноября, четверг, 11:00

Пять выпусков – пять спектаклей. 30-летие мастерской С. Я. Спивака

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Первые студенты актёрско-режиссёрской мастерской Семёна Яковлевича Спивака вновь на одной сцене. Молодёжный театр на Фонтанке стал для них не только учебной базой, но и родным домом. В Петербурге проходит фестиваль «Мастерская Спивака», на котором показывают дипломные постановки пяти выпусков.

Театральная притча "Крики из Одессы" о цикличности жизни по рассказам И. Бабеля  наполнена музыкой и страстью. Этот спектакль в 1998 году вырос из дипломной работы студентов Театральной академии и прочно закрепился в репертуаре Молодёжного театра на Фонтанке.

Подробнее о том, чему научил своих воспитанников Семён Спивак, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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