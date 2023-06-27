Культурные приключения в сезон белых ночей

27 июня, вторник, 10:19

Спать — последнее, что хочется делать в сезон белых ночей. Особенно когда вокруг такое количество интереснейших предложений - ночных экскурсий и приключений. Не проспите самое интересное!

Белые ночи и разведенные мосты — как сказал бы Сергей Довлатов — это малый туристический набор, обязательный для каждого петербургского туриста. А самые азартные романтики и охотники за впечатлениями пускаются в увлекательные культурные приключения по ночному городу. Подробнее о них расскажем в нашем сюжете.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.