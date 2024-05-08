08 мая, среда, 10:44

Во время войны взрывной волной здесь выбило окна и световые фонари - экспонаты - фактически оказались на улице. Коллекцию тогда спасли работники Государственного музея этнографии народов ссср - как и все ленинградцы, истощенные и замерзающие. В память о людях, которые исполнили свой долг, часто ценой жизни, здесь организовали выставку-акцию музейный полк.

К акции уже присоединились десятки музеев страны. С 1 по 10 мая в Мурманске, Хабаровском крае, Ненецком автономном округе, Ростове, Донецке и в других регионах расскажут истории о судьбах музейных сотрудников военного времени.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Ангелина Введнская. Первый канал. Петербург