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1tvspb.ru
06 ноября, среда, 10:30

Полное погружение в мир живописи и книг. Детские каникулы с проектом "Открытый город"

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«Мир красок» Вилли Пунчера – австрийского фотографа, который, путешествуя по миру, собрал свою палитру мест и создал такой альбом. Эта книга вошла в почетный список лучших детских книг мира в номинации «Иллюстрация» и хранится она в детской библиотеке имени Пушкина. Совместно с проектом «Открытый город» они подготовили для детей увлекательное путешествие в мир книг.

Проект "Открытый город" устраивает для детей квесты, мастер-классы, экскурсии. И всё бесплатно. При этом, родители признаются, что детское внимание гиды захватывают с первых же секунд.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. первый канал. Петербург.

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