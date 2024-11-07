Полное погружение в мир живописи и книг. Детские каникулы с проектом "Открытый город"

06 ноября, среда, 10:30

«Мир красок» Вилли Пунчера – австрийского фотографа, который, путешествуя по миру, собрал свою палитру мест и создал такой альбом. Эта книга вошла в почетный список лучших детских книг мира в номинации «Иллюстрация» и хранится она в детской библиотеке имени Пушкина. Совместно с проектом «Открытый город» они подготовили для детей увлекательное путешествие в мир книг.

Проект "Открытый город" устраивает для детей квесты, мастер-классы, экскурсии. И всё бесплатно. При этом, родители признаются, что детское внимание гиды захватывают с первых же секунд.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. первый канал. Петербург.