Сарафаны и косовортки вдохновляют дизайнеров на новые идеи

03 апреля, среда, 10:53

Насколько глубоки традиции в моде? Практически бесконечно. Мы пережили возвращение 80-х, 90-х, и вот теперь российские модельеры прощупывают почву непосредственно у корней. "Этника от кутюр. Семейный выход" - российский этнографический музей организовал конкурс по мотивам собственной коллекции. Ждёт ли нас возвращение к сарафанам и поневам?

"Этника от кутюр — 2024" продлится почти до конца осени. Финальное событие пройдет в Российском этнографическом музее. Подробнее о весенних фантазиях отечественных дизайнеров в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.