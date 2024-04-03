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03 апреля, среда, 10:53

Сарафаны и косовортки вдохновляют дизайнеров на новые идеи

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Насколько глубоки традиции в моде? Практически бесконечно. Мы пережили возвращение 80-х, 90-х, и вот теперь российские модельеры прощупывают почву непосредственно у корней. "Этника от кутюр. Семейный выход" - российский этнографический музей организовал конкурс по мотивам собственной коллекции. Ждёт ли нас возвращение к сарафанам и поневам?

"Этника от кутюр — 2024"  продлится почти до конца осени. Финальное событие пройдет в Российском этнографическом музее. Подробнее о весенних фантазиях отечественных дизайнеров в нашем репортаже. 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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