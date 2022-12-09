Кандинский и Малевич в живописи и хип-хопе: как в Русском музее переосмыслили подход к экскурсиям

09 декабря, пятница, 14:13

Это искусство сделано на чисто научных принципах и на интеллект зрителя нацелено с расчётом его развития. Как минимум красивая формула «методы природы плюс человеческий интеллект» - вот так, и под музыку теперь рассказывает аудиогид о картинах Павла Филонова в Русском музее. Здесь открылся новый необычный маршрут.

Хип-хоп тур – история для музеев уникальная, ничего подобного раньше никто не делал. Впрочем, рэп – рэпу рознь, и то, что слышат посетители залов русского авангарда, неожиданно по форме, но полностью соответствует содержанию самой классической экскурсии. Проверено экспертами!

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.