Как готовятся дворцово-парковые ансамбли Петербурга к новому туристическому сезону?

07 апреля, среда, 12:33

Виолы, бегонии, декоративные перцы и даже агава. В оранжерее Царского села триста тысяч растений, почти готовых к высадке в Екатерининском парке. К летнему сезону в Петербурге сейчас готовятся во всех садах и парках.

Воздух оранжереи своими ароматами наполняют сотни различных цветов. Ими украшают интерьеры Екатерининского дворца. Перуанские лилии и орхидеи. В соседней теплице лавры тянуться к стеклянному потолку, их длинные стволы увенчаны пышными шарами раскидистых листьев. Прямо так в кадках их выставят на улицу. После зимы агавы тоже займут свое место в парке. Южному растению полюбилась петербургская почва. Цинерария морская только взошла. Но у нее есть еще два месяца, чтобы подрасти и измениться.

Мавжуда Аслами, Техник оранжерейного комплекса ГМЗ "Петергоф":

"Сейчас у нее семидольные листья, первые листья появились. А по мере роста растение будет превращаться в бархатный цветок серебристого цвета, который будет очень красиво оттенять своим оттенком другие растения с обычной зеленой листвой".

В этом году по замыслам садовников все цветочное оформление будет соответствовать началу 20 века. Это большое разнообразие различных сортов и видов растений. Например, только одной виолы, известной многим как анютины глазки, будет высажено 26 сортов. Но это далеко не все. На клумбах появятся декоративные томаты и перец.

Ольга Филиппова, Главный хранитель парков ГМЗ "Царское село":

"Я хочу впервые в этом году попробовать вводить овощные культуры в декоративное оформление, как это было при Екатерине второй. Например, при ней помидоры использовались как декоративное растение. И вот мы попробуем в этом году так сделать и посмотрим, что из этого получится. Мы наполним различными новыми яркими, такими долгожданными красками наши цветники".

В резиденции российских императоров весна наступит уже совсем скоро. И газоны превратятся в разноцветные ароматные ковры.

Валентина Чистякова, Начальник оранжерейного комплекса ГМЗ "Царское село":

"Еще не все культуры посеяны. Еще много культур, которые продолжаем сеять, потом распикировываем, рассаживаем, закаляем рассаду в парниках. А уже где-то в первых числах июня будем высаживать в парке, как минуют заморозки, кроме виолы. Я надеюсь, её мы посадим к открытию сезона".

Окружены цветами уже совсем скоро будут садовые скульптуры и фонтаны в парке Петергофского Дворца. "Зимнюю одежду" - специальные деревянные футляры – уже сняли с бронзовых статуй. Первым предстал перед журналистами - Фавн с козлёнком. Правда, его еще предстоит отмыть. В целом же, работа в парке идет полным ходом. Меняют сгнившие элементы деревянных оградок, красят скамейки и заборы. На следующей неделе откроют парковую скульптуру. Торжественное открытие сезона в Петергофе посвятят трехсотлетию фонтанного водовода.

Елена Кальницкая, Директор ГМЗ "Петергоф":

"Это та самая замечательная история, которая одновременно связана с Петром великим и с петергофским парком. Мечтал Петр иметь огород не хуже версальского. Мечтал здесь сделать фонтанную резиденцию, приморскую резиденцию. И он практически был единственный император - царь, который не побоялся сделать дворец на море".

К сезону готов и весь фонтанный комплекс. После зимы состоялся первый, технический пуск фонтана "Самсон" и Большого каскада. В этом году зимние температуры не отличались стабильностью, так что мастера были готовы к любым сюрпризам. Но фонтаны и все технические сооружения не подвели. Кстати, этой зимой центральный водовод, расположенный в верхнем парке Петергофе, подвергли реставрации. Трубы не заменили на новые, напротив, всё максимально сохранили.

Андрей Бирюков, Заведующий отделом фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ "Петергоф":

"Ни одной трубы не поменяли. Все исторические трубы были обработаны, очищены и обратно уложены. Были сделаны свинцовые соединения, как это и было в 18, 19 веке".

День, когда включают фонтаны в Петергофе - настоящее событие, на которое устремляются тысячи туристов. В нижнем парке устраивается большой праздник. В этом году его обещают провести 24 апреля. А до этого дня парк открыт для посетителей бесплатно, поэтому сотрудники приглашают всех желающих прогуляться.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.