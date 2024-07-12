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12 июля, пятница, 11:49

День рождения Петергофа. Как сохраняют местные жители наследие любимого города

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Памятник фонтанщику - единственный, как утверждают его авторы, в мире. Где ему ещё быть, как не в Петергофе. Знаменитому, в первую очередь, своими фонтанами. Но сегодня - в день Петрова Двора - мы расскажем о его малоизвестных жемчужинах и горожанах, которые их бережно хранят, а иногда и возвращают из небытия.

Сегодня Петергоф отмечает 319-й день рождения. Местные жители искренне любят его не только за дворцы и фонтаны. У каждого здесь своё место силы. Подробнее об уникальных уголках Петергофа и его жителях.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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