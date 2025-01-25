Пушкинский фестиваль «Наше всё», выставки, посвящённые памяти блокады, премьера кукольного «Евгения Онегина» и концерт «Кругосветное путешествие» ансамбля «БИС-КВИТ»

24 января, пятница, 10:26

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга в предстоящие выходные.

В БДТ пройдёт масштабный пушкинский фестиваль "Наше всё. Опыт № 1": лекции, спектакли, батлы, игры, перформансы, инсталляции – всё, чтобы представить актуального Пушкина.

В Музее политический истории открывается выставка "Внимание! Говорит Ленинград! У микрофона поэтесса Ольга Берггольц".

Большой театр кукол подготовил премьеру "Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть I" режиссёра Руслана Кудашова.

В выставочном зале "Смольный" можно увидеть уникальные работы художников, писавших картины во время Великой Отечественной войны.

В Екатерининском собрании на концерте "Кругосветное путешествие" прозвучит музыка разных стран в исполнении ансамбля "БИС-КВИТ".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург