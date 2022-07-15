Дайджест самых ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

15 июля, пятница, 12:06

Джазовый фестиваль, выставки в МИСП и KGallery, «Чайка» к 45-летию Театра балета Бориса Эйфмана

Во дворе Фонтанного Дома открывается джазовый фестиваль "Бродский DRIVE".

Выставка работ Георгия Гурьянова, легендарного барабанщика группы "Кино", открыта в KGallery.

В Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков привезли свои работы московские художники Ольга Булгакова и Александр Ситников. "Асимметрия" - так называется их совместная выставка.

"Чайка. Балетная история" Бориса Эйфмана на сцене Александринки приурочена к 45-летию Театра балета Бориса Эйфмана.

Анастасия Тамило, Алла Васильева, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.