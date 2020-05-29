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29 мая, пятница, 09:25

БКЗ "Октябрьский" - концерт ко Дню города состоится онлайн. Филиал Русского музея открыл выставки в испанском городе Малага. Праздничный концерт "Дунаевский Orchestra". "Открытая Филармония".

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День города, юбилей молодежного театра на Фонтанке и его руководителя – пока за событиями культурной жизни Северной столицы мы наблюдаем онлайн, но вот Выборгский замок уже начинает принимать первых туристов. Об этом в репортаже на Первом канале.

В Измайловском саду зацвели тюльпаны и черемуха, но в этом году ни сотрудников, ни зрителей Молодежного театра на Фонтанке на дорожках не видно, а праздничный концерт, который  ко Дню города ежегодно дает актер Константин Дунаевский со своей группой "Дунаевский  Orchestra" пройдет в пустом зале. Зато увидеть и услышать его онлайн смогут все. 31 мая в 18.00 – праздничный концерт "Дунаевский Orchestra" состоится онлайн – в социальных сетях Молодежного театра на Фонтанке.

Не стал отменять традиционного концерта ко Дню города и Большой Концертный Зал "Октябрьский". Концерт "Песня летит над Невой" в этом году в первый раз состоится в онлайн формате. Светлана Крючкова, Игорь Корнелюк, Василий Герелло, Елена Ваенга, "Ленинградский Диксиленд" и многие другие петербургские артисты поздравят город с днем рождения.  Праздничный концерт ко Дню города - 30 мая в эфире городского телеканала и в официальных группах БКЗ в соцсетях.                  

Для всех, кто истосковался по жизни в офлайн формате, есть хорошая новость. Для посещения открылась Башня святого Олафа в Выборге. Экспозиция самого выборгского замка пока закрыта, а экскурсии проводятся только на открытом воздухе.                                                                                                                          

О чем могут рассказать пустые залы Петербургской филармонии? Теперь на официальном сайте, благодаря проекту "Открытая филармония", можно побродить по ее холлам и закулисью в рамках онлайн экскурсии, послушать лекции петербургских музыковедов и интервью с музыкантами и научиться наслаждаться разной музыкой на образовательных вебинарах "Школа слушателя".

В год 125-летия Русский музей принимает посетителей в виртуальном формате: за месяцы карантина сайт посетили 15 миллионов. Лекции, экскурсии, прогулки по залам. На днях филиал Русского музея в испанском городе Малага возобновил работу, прерванную из-за коронавируса. К 5-летию открылись выставки "Андрей Тарковский. Художник пространства" и "Плакат немого кино в России". А российской аудитории ко Дню города музей предложил виртуальный подарок "Сады Просвещения".     

Анастасия Тамило. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.                                                                                                            

                                                                

 

 
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