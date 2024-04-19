Стимпанк Андрея Сикорского, «Золушка» в Мариинском театре, премьера спектакля «Вампилов. Оттепель», выставка «Солнечный круг» и фестиваль «Digital Opera»

19 апреля, пятница, 09:49

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

У Андрея Сикорского, известного петербургского художника и мультипликатора, открылась ретроспективная выставка "Ловец снов" в Творческой мастерской скульптуры Академии художеств.

В Мариинском театре первая весенняя премьера – опера Россини "Золушка".

В Российском этнографическом музее открылась выставка "Солнечный круг" - о символике солнца в культуре славян и их соседей.

Театр эстрады готовит премьеру спектакля "Вампилов. Оттепель" по публицистике драматурга.

В этом году фестиваль "Digital Opera" посвящен 225-летию А.С. Пушкина. Гала-представление состоится на сцене театра Музыкальной комедии.

Подробности – Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.