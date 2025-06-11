Музыка «Стереолета», выставка памятников культуры Китая, концерт Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и фестиваль кукольных театров «Демменифест»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В пространстве "Севкабель Порт" готовятся к музыкальному фестивалю "Стереолето", который откроется в пятницу.
В Российском этнографическом музее открывается выставка "Путь навстречу. Памятники культуры Китая".
В Екатерининском собрании в воскресенье "Петербург-концерт" представит программу "Штраус. Вагнер" в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
В Театре марионеток имени Е.С. Деммени открылся международный фестиваль кукольных театров.
Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.