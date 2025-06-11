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11 июня, среда, 10:25

Музыка «Стереолета», выставка памятников культуры Китая, концерт Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и фестиваль кукольных театров «Демменифест»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В пространстве "Севкабель Порт" готовятся к музыкальному фестивалю "Стереолето", который откроется в пятницу.

В Российском этнографическом музее открывается выставка "Путь навстречу. Памятники культуры Китая".

В Екатерининском собрании в воскресенье "Петербург-концерт" представит программу "Штраус. Вагнер" в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

В Театре марионеток имени Е.С. Деммени открылся международный фестиваль кукольных театров.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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