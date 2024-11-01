«Источник красоты» из Лотарингии в Эрмитаже, «Бал сказок» в БКЗ, гастроли театра «Трикстер», выставка китайских инструментов в Музее музыки и концерт Ларисы Долиной

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В Главном штабе открылась выставка художественного стекла Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Эрмитажа и частной коллекции.
Балетный спектакль "Бал сказок" с Фарухом Рузиматовым, Илзе Лиепа, Иваном Васильевым представят в БКЗ.
На сцене Молодёжного театра на Фонтанке в рамках "Больших гастролей" московский театр "Трикстер" покажет два спектакля.
В Шереметьевском дворце открылась выставка китайских музыкальных инструментов "Гармония пяти".
В БКЗ "Октябрьский" выступит Лариса Долина с концертом "Лучшее!".
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.