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01 ноября, пятница, 10:30

«Источник красоты» из Лотарингии в Эрмитаже, «Бал сказок» в БКЗ, гастроли театра «Трикстер», выставка китайских инструментов в Музее музыки и концерт Ларисы Долиной

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Главном штабе открылась выставка художественного стекла Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Эрмитажа и частной коллекции.

Балетный спектакль "Бал сказок" с Фарухом Рузиматовым, Илзе Лиепа, Иваном Васильевым представят в БКЗ.

На сцене Молодёжного театра на Фонтанке в рамках "Больших гастролей" московский театр "Трикстер" покажет два спектакля.

В Шереметьевском дворце открылась выставка китайских музыкальных инструментов "Гармония пяти".

В БКЗ "Октябрьский" выступит Лариса Долина с концертом "Лучшее!".

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

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