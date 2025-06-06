Виртуальная выставка личных вещей Пушкина, восстановленный балет «Сказка о рыбаке и рыбке», современное искусство Пермского края, премьера «Зойкиной квартиры» и концерт новой музыки

06 июня, пятница, 09:30

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Бироновых конюшнях на Мойке, 12 открылась VR-выставка "Личные вещи Пушкина".

Восстановленный балет "Сказка о рыбаке и рыбке" с участием Фаруха Рузиматова в постановке Николая Андросова покажут на сцене БКЗ "Октябрьский".

В Музее Фаберже готовится выставка современного искусства Пермского края – продолжение проекта "Открытый мир".

В Театре имени В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера спектакля "Зойкина квартира" в постановке Хуго Эрикссена.

На площадке у "Манежа" состоится концерт под открытым небом в рамках проекта "Графика звука: XII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки".

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.