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Санкт-Петербург
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07 июня, пятница, 09:54

Пушкинская экспозиция, «Лебединое озеро» с Фарухом Рузиматовым, выставка «Балет. Притяжение», опера «Сказка о царе Салтане» и «Преступление и наказание» Сергея Полунина

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Обзор значимых событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Строгановском дворце Русский музей открыл выставку к 225-летию А.С. Пушкина "Он победил и время, и пространство…".

В Эрмитажном театре состоятся премьерные показы "Лебединого озера" с участием Фаруха Рузиматова.

В Музее театрального и музыкального искусства открывается выставка, посвящённая танцевальным дуэтам "Балет. Притяжение".

Музыкальный театр "Зазеркалье" представляет премьеру оперы "Сказка о царе Салтане".

Сергей Полунин и Игорь Миркурбанов привезут в Петербург танцевальный спектакль "Преступление и наказание".

Подробности – Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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