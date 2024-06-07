Пушкинская экспозиция, «Лебединое озеро» с Фарухом Рузиматовым, выставка «Балет. Притяжение», опера «Сказка о царе Салтане» и «Преступление и наказание» Сергея Полунина

07 июня, пятница, 09:54

Обзор значимых событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Строгановском дворце Русский музей открыл выставку к 225-летию А.С. Пушкина "Он победил и время, и пространство…".

В Эрмитажном театре состоятся премьерные показы "Лебединого озера" с участием Фаруха Рузиматова.

В Музее театрального и музыкального искусства открывается выставка, посвящённая танцевальным дуэтам "Балет. Притяжение".

Музыкальный театр "Зазеркалье" представляет премьеру оперы "Сказка о царе Салтане".

Сергей Полунин и Игорь Миркурбанов привезут в Петербург танцевальный спектакль "Преступление и наказание".

Подробности – Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.