В одиночку вокруг Ладожского озера обошёл путешественник за четыре месяца

30 сентября, среда, 11:00

1000 километров пешком, еще 400 по воде – но вот путешественник на подступах к Петербургу, где заканчивается его многомесячное испытание ради экологии, истории и даже медицины. Завершилась экспедиция Евгения Кутузова «Круг Ладоги».

Если путешественник-одиночка на финише не скажет: "Как и планировалось, всё пошло не по плану", – то странствие едва ли можно назвать успешным. О том, как всё было, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург