Вокруг Ладоги с рюкзаком и байдаркой. О многомесячном путешествии в одиночку

26 июня, пятница, 12:00

Путешествие с палаткой может быть не только приятным досугом, но и помогать сохранять природу, спасать людей, привлекать внимание к историческому наследию страны. Евгений Кутузов взялся преодолеть полторы тысячи километров по воде и суше.

Мы застали Евгения близ Шлиссельбурга, то есть в самом начале пешего обхода вокруг Ладоги. За спиной рюкзак только с самым необходимым и байдарка, ведь первая часть маршрута проходит по реке Волхов. Потом путешественник пешком обойдёт вокруг всё Ладожское озеро – и снова на байдарку, чтобы по старым каналам и Неве добраться до конечной точки – Петропавловской крепости.

С собой Евгений Кутузов несёт ещё пакеты для сбора генетического материала потенциальных доноров костного мозга. Об этой просветительской миссии и о самом походе "Круг Ладоги" рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург