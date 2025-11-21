Первый канал
Санкт-Петербург
22:32 21 ноября 2025, пятница
1tvspb.ru
21 ноября, пятница, 11:00

В мире современного балета: международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

Свободная пластика, виртуозные прыжки, резкие движения передают напряжение эпохи в постановке «Русский характер». Это один из балетных спектаклей, показанных на фестивале «Дягилев. Постскриптум», который проходит уже в 16-й раз.

Китайский, южноафриканский, каталонский, русский балеты – значимый фестиваль для культурной жизни города старается показать петербургской публике лучшие спектакли: либо премьеры, либо свежие постановки.

Наша съёмочная группа побывала на репетиции и гала-концерте "Танцуем для Дягилева".

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

