В мире современного балета: международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

21 ноября, пятница, 11:00

Свободная пластика, виртуозные прыжки, резкие движения передают напряжение эпохи в постановке «Русский характер». Это один из балетных спектаклей, показанных на фестивале «Дягилев. Постскриптум», который проходит уже в 16-й раз.

Китайский, южноафриканский, каталонский, русский балеты – значимый фестиваль для культурной жизни города старается показать петербургской публике лучшие спектакли: либо премьеры, либо свежие постановки.

Наша съёмочная группа побывала на репетиции и гала-концерте "Танцуем для Дягилева".

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург